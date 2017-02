Waterleiding gesprongen in Vinkeveen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 18:20 uur | update: 18:43 uur

Foto: Peters Hotnews

- Een deel van Vinkeveen zit zonder water. De waterleiding is gesprongen. Vitens heeft er monteurs op af gestuurd.



Het getroffen gebied is de omgeving van de Demmerik. Het is niet duidelijk hoeveel huishoudens geen drinkwater hebben.



In Vinkeveen gaat de waterleiding vaker kapot. Deskundigen wezen er eerder op dat de verzakking van de veenbodem hoge kosten kan geven.



