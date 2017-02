Utrecht: stemmen tellen gaat meer tijd kosten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 18:04 uur | update: 18:51 uur

Het tellen van de stemmen in Utrecht in 2014. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in maart komt in Utrecht pas diep in de nacht. Dat heeft burgemeester Van Zanen gezegd in antwoord op vragen van de lokale VVD. De stemmen moeten van minister Plasterk namelijk op 15 maart handmatig geteld worden.



Het tellen kost zo niet alleen veel tijd, maar er zijn volgens Van Zanen ook vijftig mensen mťťr voor nodig dan wanneer het met de computer zou gaan.



De afgelopen week berichtte RTL Nieuws over mogelijke problemen met de software van de computers die de Kiesraad normaal gesproken gebruikt. Hackers zouden daardoor de uitslag kunnen beÔnvloeden. Daarop eiste het kabinet dat de stemmen allemaal met de hand geteld moeten worden.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht