Hilversumse smokkelpiloot krijgt 23 jaar cel in Londen

vrijdag 3 februari 2017, 20:13 uur

Foto: National Crime Agency (UK) (Foto 1 van 2) Foto: National Crime Agency (UK) (Foto 2 van 2) ‹ ›

HILVERSUM/LONDEN - Een 49-jarige Hilversummer is in Londen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor het smokkelen van 22 kilo cocaÔne. De man landde op 30 juni met de partij drugs op een vliegtuigje in Zuidoost-Engeland.



Een 61-jarige Pool die in Engeland woont nam de drugs aan. Beide mannen werden gearresteerd. De Pool kreeg zeventien jaar cel, meldt de National Crime Agency, de Britse recherche.



De drugs hadden een geschatte straatwaarde van omgerekend 2,78 miljoen euro. Op bewakingsbeelden is te zien dat de Hilversummer op het vliegveld van Rochester landt en met koffers heen en weer loopt voor hij incheckt bij een hotel. De Pool arriveerde daar even later met twee sporttassen.



In december werden ze door een jury in Londen schuldig bevonden. Vrijdag legde de rechter hen een jarenlange celstraf op.



