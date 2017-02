Drie gewonden bij ernstig ongeluk op A27 Eemnes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 20:12 uur | update: 21:19 uur

Foto: Caspar Huurdeman

EEMNES - Na een zwaar verkeersongeluk bij Eemnes is de snelweg A27 naar Utrecht anderhalf uur compleet afgesloten geweest. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde is ter plaatse door medewerkers van een ambulance behandeld.



Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 19.45. Volgens de politie zijn op de A27 twee auto's tegen elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam tegen de vangrail aan. De ander knalde tegen een boom. De brandweer moest eraan te pas komen om een van de inzittenden uit het wrak te bevrijden.



De hulpdiensten rukten massaal uit naar de plaats van het ongeval. Een traumahelikopter landde op de A27 om bijstand te verlenen.



Rijkswaterstaat stelde een omleiding via de A6 en de A1 in voor het verkeer van Almere naar Utrecht. Anderhalf uur later ging ťťn rijstrook open om het verkeer weer op gang te brengen. In de loop van de avond wordt de rest van de snelweg vrijgegeven, wanneer het politieonderzoek klaar is.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht