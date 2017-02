Alexander Klöpping: "Hoog Catharijne is de beste plek om een app te maken"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 6 februari 2017, 06:00 uur

Alexander Klöpping in zijn kantoor in Utrecht. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht is een ideale locatie om een app te ontwikkelen. Dat zegt Alexander Klöpping, mede-oprichter van het bedrijf Blendle, tegen RTV Utrecht. Blendle is een online kiosk, waar voor een klein bedrag artikelen uit kranten en tijdschriften gekocht kunnen worden.



Het bedrijf werkt vanuit het oude grijze gebouw bij het Utrechtse stationsgebied. Dat lijkt weinig inspirerend, maar volgens Klöpping is het dat wel. Het is juist het winkelcentrum dat de plek voor Blendle interessant maakt. "We lopen naar Hoog Catharijne en we nemen willekeurige mensen mee naar ons kantoor en we laten ze onze producten testen. Die mensen vertellen ons dan heel eerlijk wat ze ervan vinden."



GOOGLE

Blendle heeft in Nederland zo'n 150.000 gebruikers. Met investeerders als The New York Times en Google is het bedrijf inmiddels ook actief in Duitsland en Amerika. Klöpping denkt dat succes wel te kunnen verklaren. "Veel mensen willen niet vastzitten aan een abonnement op één specifieke krant of één tijdschrift, maar willen wel losse artikelen lezen." De kosten per artikel variëren van 10 tot 80 cent.



In januari lanceerde Blendle iets nieuws, namelijk Blendle Premium. Dat is een abonnement waarbij de gebruiker tien euro per maand betaalt en dan elke dag twintig artikelen krijgt die bij hem past. Ook dit concept blijkt te werken en dat is voor Klöpping geen verrassing. "We hebben de app in de maanden voor de lancering al met honderden mensen uit Hoog Catharijne uitgeprobeerd, dus we wisten wat we konden verwachten," lacht hij.



MUIZEN

Klöpping is enthousiast over Hoog Catharijne, maar er is wel een nadeel. De werkzaamheden rond het kantoor van Blendle zorgen namelijk wel voor ongemak. "Omdat ze de Catharijnesingel aan het aanleggen zijn, hebben wij last van muizen! Muizen houden niet van verbouwen, dus komen ze in ons kantoor."



De beesten richten veel schade aan, want ze vreten onder andere de banken aan. Maar ook voor dit probleem is al een oplossing bedacht, stelt Klöpping. "Onze office manager neemt binnenkort haar kat mee, dus daarmee hopen we dat het muizenprobleem opgelost is."



