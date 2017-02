Boswachter stuit op gedumpt drugsafval in Haarzuilens

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 19:47 uur | update: 21:10 uur

De boswachter zette een foto van het afval op Twitter. Foto: Roy Mes, Twitter

HAARZUILENS - Op Landgoed Haarzuilens is een behoorlijke hoeveelheid wietafval gedumpt. Dat meldt boswachter Roy Mes van Natuurmonumenten via Twitter. Het is onduidelijk waar de spullen vandaan komen en wie er verantwoordelijk is voor de vervuiling van het natuurgebied.



Het gebeurt in Nederland steeds vaker dat er giftig drugsafval gedumpt wordt. Begin december maakte het kabinet daarom al bekend dat er tot eind dit jaar drie miljoen euro beschikbaar komt om gedupeerde grondeigenaren en gemeenten te helpen met het opruimen van deze rotzooi.



In onze regio werd de afgelopen jaren ook regelmatig giftig drugsafval gedumpt, zoals in Veenendaal, Maarsbergen en Tull en 't Waal.



