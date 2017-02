Nachtelijke testritten voor Uithoflijn Utrecht begonnen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 21:35 uur | update: 21:49 uur

Foto: Uithoflijn

UTRECHT - De Uithoflijn in Utrecht is een stap dichterbij gekomen. Met de nieuwe trams worden de komende maanden nachtelijke testritten door de stad gereden.



Onder begeleiding van verkeersregelaars reed het eerste voertuig in de nacht van donderdag op vrijdag van de remise in Nieuwegein naar het Jaarbeursplein en weer terug. Het tempo lag bewust heel laag.



De komende maanden maken alle 27 nieuwe tramstellen 's nachts ritjes. Op een kaarsrecht traject langs de Beneluxlaan worden ook de remmen op de proef gesteld op een snelheid van 70 kilometer per uur. Ook een noodstop wordt geoefend.



