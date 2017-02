Dode na ongeluk in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 07:34 uur | update: 07:59 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 3) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 3) Foto: Koen Laureij (Foto 3 van 3) ‹ ›

NIEUWEGEIN - Bij een ongeluk in Nieuwegein is een persoon om het leven gekomen. Ook raakte er iemand zwaargewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht.



Het ging in de nacht van vrijdag op zaterdag mis op de Utrechtseweg. De auto vloog uit de bocht en raakte vervolgens meerdere geparkeerde auto's.



Vlak na het ongeluk is er via Burgernet een melding verspreid over een 21-jarige jongen met een Afrikaans uiterlijk.Hij droeg groene en zwarte kleding. Verder had hij opgeschoren haar.



Op dit moment is nog niet duidelijk wat het verband is tussen de zoekactie en het ongeluk. De 21-jarige jongen is nog niet gevonden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht