Auto total loss na brand Den Dolder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 08:06 uur | update: 08:26 uur

Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 2) Foto: Menno Bausch (Foto 2 van 2) ‹ ›

DEN DOLDER - In Den Dolder is een auto in brand gestoken. Vrijdagavond was het raak op de Hezer Enghweg.



Een man die net thuis kwam merkte het vuur vroeg op en kon de brand in de auto van zijn buurman snel blussen. De brandweer kwam ook ter plaatse en heeft uiteindelijk het voertuig nageblust.



De schade aan de auto is groot.









-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht