Brand verwoest Utrechtse bouwcontainer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 08:13 uur | update: 09:10 uur

Foto: 112mediaUtrecht (Foto 1 van 2) Foto: 112mediaUtrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De Utrechtse brandweer was in de nacht van vrijdag op zaterdag druk met een brand in een bouwcontainer. Hoe het vuur aan de Kanaalweg is ontstaan, is onduidelijk.



De brand was snel onder controle. De container is volledig verwoest.



De politie sluit brandstichting niet uit en onderzoekt de zaak.















