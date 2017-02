Politiehelikopter zoekt woningovervallers in Soest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 09:53 uur | update: 10:19 uur



SOEST - De politie in Soest zoekt op dit moment met een helikopter naar woningovervallers. Die hebben net toegeslagen in een huis van een bejaarde vrouw op het Roggeveld.



Het gaat om twee mannen van rond de 23 à 25 jaar oud. Een van de criminelen is rond de 1.70 meter en de andere is iets langer. Hij heeft een bol gelaat. Ook droeg een van de mannen witte nikes met een zwart logo.



Of ze iets hebben buitgemaakt is onduidelijk. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.





