Ingewikkelde verhuizing Nieuwegeins verdedigingswerk

zaterdag 4 februari 2017, 11:15 uur

Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

NIEUWEGEIN - De voorbereiding van de verplaatsing van een kazemat aan het Lekkanaal in Nieuwegein is in volle gang. Het verdedigingswerk wordt 150 meter opgeschoven omdat de Prinses Beatrixsluis en het kanaal verbreed worden.



Volgens Chris Will van het Nationaal Project 'De Nieuwe Hollandse Waterlinie' zijn er van de betonnen bunker maar veertig in heel Nederland te vinden. Het is een redelijk uniek object dat dus behouden moet worden.



NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

"Het is een essentieel onderdeel geweest van de verdediging van ons land. Het is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en die staat op de nominatie om Unesco Werelderfgoed te worden. Hij moet dus behouden blijven. Het minst wat we kunnen doen is verplaatsen en weer zichtbaar maken voor het publiek", aldus Will.



De verplaatsing heeft nogal wat voeten in de aarde. Er zijn jaren van voorbereiding aan de operatie vooraf gegaan en het project kost miljoenen.



VERHUIZING

Projectleider Boudewijn Bartholomeeusen: "Een van de moeilijkheden is dat je een object moet gaan optillen dat je eigenlijk zelf niet kent. Het heeft de afgelopen decennia half onder de grond gelegen. We hebben heel veel proeven gedaan om de kwaliteit ervan te onderzoeken zodat de kazemat tijdens de verplaatsing niet wordt beschadigd."



Er worden in totaal drie kazematten verplaatst langs het Lekkanaal. Op 22 februari kan het publiek komen kijken hoe de verplaatsing van één van de kazematte in z'n werk gaat.





