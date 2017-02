Nieuwe baan nodig? Kasteel Amerongen zoekt tuinbaas

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 11:15 uur | update: 11:45 uur

Foto: Kasteel Amerongen

AMERONGEN - Kasteel Amerongen is met spoed op zoek naar een tuinbaas. Bert Sluijter, de huidige tuinbaas, gaat namelijk met pensioen.



De kasteeltuin in Amerongen wordt gezien als één van de mooiste historische kasteeltuinen van het land. Zo is er onder meer een bloementuin, een biologische moestuin en een parkbos.



De toekomstige tuinbaas moet het historisch ontwerp van park en de tuin bewaken. Ook stuurt hij een grote groep enthousiaste vrijwilligers aan, die samen met hem de tuin onderhouden.



"Het is een baan voor de lange termijn en het is een baan met heel veel sociale contacten. Het is heel veelzijdig werk: het is zowel hovenierswerk als bosbouw. Ik denk dat er veel mensen zijn, die deze functie wel willen", aldus Waronne Elbers, adjunct-directeur van Stichting Kasteel Amerongen.



Sollicitatiebrieven kunnen nog tot 19 februari worden opgestuurd.



