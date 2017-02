Baarnse minister predikt over "normaal fatsoen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 12:00 uur | update: 12:29 uur

Foto: Martijn Beekman, ANP

BAARN - Minister Edith Schippers bestijgt de kansel om de zogeheten Preek van de Leek te houden. Dat doet ze over twee weken in de Paaskerk in haar woonplaats Baarn.



Schippers preekt over de spanning tussen elkaar ruimte gunnen en aanspreken op elkaars gedrag. De VVD-politica koos daarvoor het bijbelgedeelte waarin Jezus zegt: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen".



Schippers mengt zich met haar lekenpreek in een gevoelig debat. Haar partij voert sinds kort campagne voor de terugkeer van "normaal" fatsoen, maar moest daarop ook veel kritiek incasseren.



