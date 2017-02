Politiehelikopter redt schaap uit sloot Benschop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 12:18 uur | update: 13:33 uur

Een agent maakte een filmpje van de heli toen ze ter plaatste gingen (screenshot). Foto: Facebook politie IJsselstein

IJSSELSTEIN - Een bijzondere klus voor de poltie. Vrijdag is de politiehelikopter ingezet om een schaap uit de sloot te halen.



Het beest was in de problemen geraakt in een weiland langs de N210 ter hoogte van Benschop. Politie IJsselstein meldt op Facebook dat ze lastig bij het schaap konden komen en dat er daarom hulp nodig was.



"Gelukkig was er een politiehelikopter in de omgeving die een handje kon helpen", aldus een agent.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht