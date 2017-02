Bloemen voor omgekomen Utrechter (23)

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 13:26 uur | update: 13:55 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

NIEUWEGEIN - Omwonenden hebben bloemen neergelegd op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein. Op die plek kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige Utrechter om het leven bij een ongeluk.



Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van het ongeval. Er vloog een auto uit de bocht en ramde vervolgens drie geparkeerde auto's. Of het slachtoffer in de verongelukte auto zat of dat hij werd aangereden is niet duidelijk.



De politie heeft drie vrouwen uit Den Bosch aangehouden. Ze hadden in de auto gezeten die de aanrijding veroorzaakte. Naar de eigenaar van de auto wordt nog gezocht.



De recherche sluit niet uit dat er nog meer personen in de auto hebben gezeten.





Reacties van lezers Komende vanaf de Jutphaase brug naar de Utrechtsestraatweg is een bewegende Bus blokkade hoe zijn zij daar overeen gekomen ? of over het fietspad guusje uit IJsselstein | 04-02-2017 13:53 uur

