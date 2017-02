Auto vat plotseling vlam in Maarssen

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 14:09 uur | update: 14:41 uur

MAARSSEN - In Maarssen is een auto spontaan in brand gevlogen. Het ging zaterdagmiddag mis op Vogelweg ter hoogte van de verkeerslichten.



De inzittenden konden op tijd uit de auto komen. Zij stonden in de berm te wachten terwijl de brandweer het vuur aan het blussen was. Vanwege de brand was de Vogelweg gedeeltelijk afgesloten.



De auto is total loss.



