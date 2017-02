Mountainbiker gewond na aanrijding in Soest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 15:32 uur | update: 15:46 uur

Foto: Jan van Steendelaar (Foto 1 van 2) Foto: Jan van Steendelaar (Foto 2 van 2) ‹ ›

SOEST - In Soest is een mountainbiker geschept door een auto. Het ging zaterdagmiddag mis op de Van Weerden Poelmanweg.



Het slachtoffer maakte een harde smak met haar fiets. Ze is langdurig onder handen genomen door het ambulancepersoneel voordat ze naar het ziekenhuis werd gebracht.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.



