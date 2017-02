Bijzondere Wereldkankerdag voor zieke Els

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 18:01 uur | update: 18:34 uur

ZEIST - In Zeist is op Wereldkankerdag een kankerpatiŽnt in het zonnetje gezet. Els Duurland kreeg een gratis schoonheidsbehandeling van Stichting Look Good, Feel Better. Het is de start van een speciale actie waarbij de hele maand kankerpatiŽnten verwend worden.



De stichting gelooft dat als je je mooi voelt dit helpt om je ook beter te voelen. Zo kwam Els Duurland op de stoel van schoonheidsspecialist Cordula Prent terecht. Els heeft darmkanker en hoorde tijdens een van haar behandelingen over de actie van Look Good Feel Better.



Behalve een reiniging en massage, kreeg ze ook tips over het aanbrengen van make-up omdat ze weinig wimper- en wenkbrauwhaar heeft. "Het was heerlijk om zo lekker gemasseerd te worden, terwijl je hier zo lekker ligt te ontspannen", vertelt Els. "En dan ook nog als eindresultaat dat je gezicht er zo mooi en sprekend uitziet, dat is echt een cadeautje."



WORKSHOPS

Naast deze actie organiseert Stichting Look Good Feel Better het hele jaar door workshops voor vrouwen met kanker. Vrijwillige schoonheidsspecialisten, visagisten en haarspecialisten leren de deelnemers vanalles over schoonheid. Veel vrouwen vinden het namelijk heel moeilijk om te zien dat de ziekte ook hun uiterlijk beÔnvloedt. "Je huid wordt veel gevoeliger, maar vaak valt ook je haar uit", legt Cordula uit.



KankerpatiŽnten kunnen zich op geefeenglimlachcadeau.nl aanmelden voor een gratis schoonheidsbehandeling.



