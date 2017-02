Alchol en roken steeds meer taboe op scholen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 16:02 uur | update: 16:05 uur

Foto: Roos Koole, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Scholen hebben de regels voor roken en alcohol drinken de afgelopen jaren flink aangescherpt. Dat meldt het Trimbos Instituut in Utrecht.



Op bijna alle scholen is alcohol drinken nu te allen tijde verboden, ook tijdens feesten of schoolreisjes. Roken mag op meer dan de helft van de scholen nergens meer op het terrein.



Op veel scholen waar leerlingen mogen roken, geldt een leeftijdsgrens. Bij ruim de helft van deze scholen is dit vanaf de derde of vierde klas. De andere scholen hanteren deze regel niet.



In 2011 was drank nog op slechts twee van de vijf scholen taboe. In datzelfde jaar was roken op 28 procent van de scholen verboden.



