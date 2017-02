"Handmatig stemmen tellen heeft flinke consequenties"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 16:15 uur | update: 16:24 uur

Foto: Remko de Waal, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het handmatig tellen van stemmen tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen heeft voor gemeenten behoorlijk wat consequenties. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die daarover een brief heeft geschreven aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.



Deze week werd bekend dat alle stemmen bij de aankomende verkiezingen handmatig moeten worden geteld vanwege veiligheidsproblemen in het systeem. De VNG wil daarom zo snel mogelijk met de minister om de tafel om de gevolgen te bespreken.



"Het zal extra mankracht, geld en tijd gaan kosten. We willen hier daarom zo snel mogelijk met de minister in gesprek", aldus een woordvoerster van de VNG. Gemeenten zijn ook ontstemd omdat er vooraf geen overleg is geweest over het besluit om handmatig de stemmen te tellen.



"We snappen de argumenten, maar we waren hier liever vooraf in gekend omdat dit flinke gevolgen heeft. Nu krijgen 388 gemeenten het zonder overleg te horen, terwijl er misschien ook andere oplossingen mogelijk waren geweest."



