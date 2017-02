Extra maatregelen tegen overlast Lombok

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 17:24 uur | update: 17:43 uur

UTRECHT - De maatregelen die Utrecht heeft genomen om overlast in Lombok-Oost tegen te gaan, hebben nog niet het gewenste effect. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Daarom onderneemt de gemeente opnieuw actie.



De klachten gaan onder meer over rommel en afval op straat, gevaarlijke verkeerssituaties en overlastgevende jongeren. Ook klagen bewoners over drugshandel en -gebruik op straat.



Het college schrijft dat met de genomen maatregelen de overlast in de wijk niet volledig kan worden opgelost. Toch blijft de gemeente de komende twee jaar geld vrijmaken voor onder meer extra prullenbakken, jongerenwerkers en snelheidsbeperkende maatregelen. Ook blijft er extra cameratoezicht.



Vorig jaar maakte de gemeente bekend dat boa's dagelijks gemiddeld tien boetes uitschrijven in Lombok vanwege overlast. Daarin zijn de boetes die de politie schrijft niet meegenomen.



Bewoners klagen al langer over problemen in hun wijk.



