Betrokkenen dodelijk ongeval Nieuwegein weer vrij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 21:32 uur | update: 21:44 uur

Een 23-jarige Utrechter kwam om het leven. Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - De drie vrouwen uit Den Bosch die zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein, zijn weer op vrije voeten. Dat meldt een woordvoerster van de politie.



Het drietal is op het politiebureau gehoord en hun rol bij het ongeval wordt verder onderzocht. Naar de eigenaar van de auto waarin zij zaten, wordt nog gezocht. Het gaat om een 21-jarige jongen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij droeg groene en zwarte kleding. Verder had hij opgeschoren haar.



Bij het ongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 23-jarige man uit Utrecht om het leven. De auto vloog uit de bocht en raakte vervolgens drie geparkeerde auto's. Het slachtoffer werd onder een van die auto's gevonden. Of hij daar liep, of uit de rijdende auto is geslingerd, is onduidelijk.



Na het ongeluk werden drie vrouwen (16,19,21) uit Den Bosch aangehouden, zij zaten in de auto die de aanrijding veroorzaakte. Het is onduidelijk wie er achter het stuur zat.



Omwonenden legden zaterdag bloemen neer op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein.



