Slecht zicht door dichte mist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 09:02 uur | update: 09:12 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het KNMI heeft zondagochtend code geel afgegeven in verband met slecht zicht. Lokaal komt in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland dichte mist voor. In de loop van de ochtend zal het zicht verbeteren.



De komenden nachten kan het lokaal ook weer glad worden. Na ruim een week met zacht weer duikelen de temperaturen weer omlaag. Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag kan er op grote schaal gladheid ontstaan door bevriezing en vooral in het noorden en oosten mogelijk lichte sneeuwval, meldt Weeronline zondag.



Later in de week daalt de temperatuur in de nachten naar min 3 tot min 8 graden. De lucht wordt dan droger waardoor de kans op gladheid afneemt. Volgend weekeinde kan er volgens het meteorologisch bureau waarschijnlijk weer geschaatst worden op ondergelopen weilanden.



