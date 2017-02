Gele Audi te water in de Angstel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 09:29 uur | update: 10:05 uur

Foto: Peters hotnews

BAAMBRUGGE - Op de Rijksstraatweg bij Baambrugge is zondagochtend een Duitse automobilist van de weg geschoten en te water geraakt. Zijn gele Audi R8 verdween bijna volledig in het water van de Angstel.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend. De politie spreekt op Twittervan een ongeval na "stuurmanoeuvre". Via het raampje is de man uit zijn auto geklommen en naar de kant gezwommen. Daar is hij door het ambulancepersoneel gecontroleerd.



Nadat de bestuurder was opgewarmd is hij naar zijn hotel in Vinkeveen gebracht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht