Angeliek de Jonge wint Zilveren Camera

Foto: Angeliek de Jonge

UTRECHT - Angeliek de Jonge heeft de Zilveren Camera gewonnen in de categorie Nieuws, regio, serie. De Utrechtse fotografe won de prestigieuze prijs voor een serie foto's over daklozen die ze maakte voor het AD Utrechts Nieuwsblad.



De daklozen woonden in de oude verkeerstunnel op de Catharijnesingel; ze hadden daar hun eigen huis gemaakt.

Ze moesten uiteindelijk weg uit de tunnel omdat er brand was uitgebroken. Het winnen van de prijs heeft de fotografe erg verrast. "Ik had dit niet verwacht!" zegt ze in het AD.



Ook twee Amersfoortse fotografen waren genomineerd voor de felbegeerde Zilveren Camera, maar vielen uiteindelijk niet in de prijzen. Bram Petraeus maakte een kans in de categorie Nieuws Nationaal met zijn foto van een demonstratie van de Pegidabeweging. Fotografe Carla Kogelman was genomineerd in de categorie Documentair Nationaal en in de categorie Documentair Internationaal.









