Utrechtse wereldfietser wil naar de Zuidpool

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 10:52 uur | update: 11:42 uur

Foto: Facebook

UTRECHT - Wereldfietser Rick Creemers wil nu ook naar de Zuidpool. Hij is op dit moment onderweg in Chili en wil nu een extra continent toevoegen aan zijn wereldreis op de fiets.



De 23-jarige Creemers is van plan naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika te fietsen, om daar op een expeditieschip te stappen naar Antarctica. Hij wil daar in ieder geval een klein stukje fietsen.



Voor de reis naar de Zuidpool hij 5000 euro extra nodig, die hij bij elkaar hoopt te krijgen door middel van crowdfunding. Daarna vervolgt hij zijn reis weer door Zuid-Amerika.



Creemers vertrok in september 2015 vanaf het Domplein en fietste al meer dan 41.000 kilometer door Europa. Azië, Australië, Noord-Amerika en nu Zuid-Amerika. Hij zei drie weken geleden nog dat hij in september weer terug is in Utrecht.



Hij wil na Antarctica en Zuid-Amerika de oversteek maken naar Afrika. Vandaar fietst hij terug naar Utrecht.



