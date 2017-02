Twee demonstraties in Utrechtse binnenstad

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 11:43 uur | update: 12:15 uur

Politie tijdens een eerdere demonstratie Foto: ANP

UTRECHT - Utrecht maakt zich op voor twee demonstraties in de binnenstad vanmiddag. De extreem-rechtse organisatie Pegida demonstreert voor de derde keer in de stad, maar waar is nog onbekend. Om 13.00 uur begint op het Janskerkhof de tegendemonstratie Utrecht Bekent Kleur.



Pegida wil met een mars door de binnenstad lopen, maar dat mag niet van de gemeente Utrecht. De demonstranten krijgen tussen 3 en 5 uur vanmiddag ruimte voor een protest bij het Moreelsepark, maar hebben aangegeven zich daar niet aan te houden.



Utrecht Bekent Kleur demonstreert zondag van 13.00 uur tot 15.00 uur op het Janskerhof. De organisatie wil naar eigen zeggen "een ander geluid laten horen". "Niet afweer en haat, maar openheid en saamhorigheid moeten voorop staan. We zijn voor een kleurrijke stad: een stad met respect voor iedereen, ongeacht afkomst, religieuze achtergrond en seksuele voorkeur".



Ondertussen zijn Utrechtse winkeliers bang dat de demonstraties uit de hand lopen. Eerdere Pegida-demonstraties op het Vredenburg en het Hogelandsepark leidden tot confrontaties met linkse activisten en een massale politie-inzet.



