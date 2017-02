Auto weer terug na roof SV Spakenburg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 13:45 uur | update: 13:54 uur

Foto: SV Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De auto die vorige week gestolen werd bij SV Spakenburg is weer terecht. Een oproep op Facebook om uit te kijken naar de auto werd vaak gedeeld en had succes.



Tijdens een training werd de kleedkamer van Spakenburg leeggeroofd. Twee mannen gingen er vandoor met portemonnees, telefoon en autosleutels. Ook de daarbij behorende Fiat 500 werd gestolen.



De auto werd gevonden door een vriendin van eigenaresse. Ze heeft de auto inmiddels weer terug. Of er ook mensen zijn aangehouden voor de diefstal is niet bekend.







