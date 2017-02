Gewonden bij botsing afrit Abcoude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 14:38 uur | update: 14:49 uur

Foto: Peters hotnews

ABCOUDE - Op de A2 bij Abcoude zijn zondagmiddag meerdere gewonden gevallen bij een kop-staartbotsing. Het ging mis op de afrit bij Abcoude. Daar is het al het hele weekend druk vanwege een wegafsluiting bij knooppunt Holendrecht.



Meerdere auto's reden op elkaar, waarna de afrit werd afgesloten. Daardoor ontstonden lange files, onder meer op de A9.



Automobilisten moesten door de afsluiting nog verder omrijden. Inmiddels is de afrit weer open. Hoe het met de gewonden is, is onbekend.



