Wandelaar gewond na val van dijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 15:18 uur | update: 15:26 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een wandelaar is zondagmiddag gewond geraakt na een val van de dijk in Bunschoten-Spakenburg. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Groeneweg, waar het voetpad van de Oostdijk afloopt.



De bejaarde wandelaar uit Hoogland raakte behoorlijk gewond aan zijn gezicht en zijn handen. Hij verloor daarbij veel bloed. Nadat eerst een ambulancemotor ter plaatse kwam, werd het slachtoffer uiteindelijk drie kwartier later opgehaald door een ambulance.



Zijn vrouw, die bij hem was, kon geen verklaring geven voor het vallen.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht