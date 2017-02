Parcours marathon Utrecht gemeten: "Als het te kort is, dan hebben we een probleem"

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: zondag 5 februari 2017, 17:43 uur | update: 18:32 uur

Zondagochtend werd het parcours opgemeten. Foto: RTV Utrecht/Niels Drost

UTRECHT - Over anderhalve maand wordt de marathon van Utrecht gelopen. De voorbereidingen zijn in volle gang en zondagochtend werd het parcours precies opgemeten.



Onder begeleiding van de politie reden de parcourmeters in de vroege ochtend soms tegen het verkeer in en over het voetpad. "Dat zullen de marathonlopers straks ook doen", zegt parcoursmeter Florian Koopmans. "Dus ja, we moeten precies dezelfde route aanhouden als ze bij de marathon ook doen. De kortste route die mogelijk is."



Het is een nauwkeurig karwei, zegt Arjen de Ruyter van de organisatie van de marathon. "Het parcours moet in ieder geval lang genoeg zijn. Want als het te kort is, dan hebben we een heel groot probleem. Omdat je dan te weing meters gelopen hebt en dan telt je record niet."



