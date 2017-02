FC Utrecht vierde na zwaarbevochten zege

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 18:37 uur | update: 19:15 uur

UTRECHT - FC Utrecht heeft in de eigen Galgenwaard een zwaar bevochten overwinning geboekt op Heerenveen. Het werd 1-0. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong, maar moest toezien dat de Friezen het beste van het spel hadden. Het was pompen of verzuipen voor de Domstedelingen, maar FC Utrecht hield Heerenveen van scoren af en won het duel.



Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien spelers na twee rode kaarten.



FC Utrecht is na de zege de nummer vier van de eredivisie met 34 punten uit 21 wedstrijden.



25' Andreas Ludwig [1-0]



83' Sam Larsson [Rode kaart, twee keer geel]

87' Andreas Ludwig [rode kaart]





