Pegida wil komend weekend twee keer naar Utrecht komen

Er was zondag veel politie in de stad. Foto: Koen Laureij

UTRECHT - Anti-islambeweging Pegida heeft nieuwe demonstraties aangekondigd in Utrecht. Dat heeft voorman Edwin Wagensveld laten weten aan RTV Utrecht. Pegida wilde zondag voor de derde keer in Utrecht demonstreren, maar de organisatie kreeg van de gemeente geen toestemming voor een mars door de binnenstad.



Op de aangewezen locatie, in het Moreelsepark, waren zondagmiddag maar een handjevol betogers. Pegida had zijn aanhangers bewust opgeroepen om niet meer naar Utrecht te komen. Om het ongenoegen te uiten over het demonstratieverbod in de binnenstad, was er een stil protest met paspoppen en protestborden. "We hebben zo een duidelijk statement gemaakt", zegt Wagensveld.



NIEUWE ACTIES

Wagensveld legt zich er niet bij neer dat hij niet in de Utrechtse binnenstad heeft kunnen protesteren. Hij heeft daarom nieuwe acties aangekondigd. "We gaan maandag demonstraties aanvragen voor volgende week zaterdag en zondag. En we hadden voor de 19e ook al een demonstratie aangekondigd."



Als Pegida ook komend weekend niet mag demonstreren in het centrum, dan blijft Wagensveld ook daarna naar Utrecht komen. "Ik hoop dat meneer Van Zanen nu bereid is om samen in gesprek te gaan, zodat we een demonstratie kunnen hebben zoals het hoort in Nederland. Dus dat iedereen in het centrum mag demonstreren en ook mag lopen. En gebeurt dat niet, dan komen we ieder weekend twee keer."



BELASTINGGELD

Wagensveld erkent dat de demonstraties opnieuw veel inzet van de politie zullen vragen. "Ik vind het spijtig voor die agenten die weekenddiensten moeten draaien en dat het veel belastinggeld kost. Maar als Van Zanen zich zo dictatoriaal opstelt, dan krijgt hij de rekening gepresenteerd."



Wagensveld zelf werd zondagmiddag al opgepakt voordat de demonstratie in de stad begonnen. "Ik stond er versteld van wat er gebeurde, want ze zeiden dat ik aan het demonstreren was." Hij begrijpt er naar eigen zeggen dan ook helemaal niets van waarom hij op het Janskerkhof werd aangehouden. "Het was echt, omdat men mij van de straat af wilde halen. Er zit geen andere reden in."



De demonstraties van Pegida en de tegendemonstranten van Utrecht Bekent Kleur zijn zondag verder rustig verlopen, zegt de politie.











