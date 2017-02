Abu Dhabi werft verpleegkundigen in Houten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 20:47 uur | update: 21:17 uur

Foto: ANP

HOUTEN - Ziekenhuizen in de Verenigde Arabische Emiraten werven medisch personeel in Nederland. Het Arabische land kampt met een groot tekort en is daarom hier op zoek naar geschikte verpleegkundigen.



Zo is het recruitmentbureau FlexMix uit Houten ingeschakeld om tachtig verpleegkundigen te zoeken voor de Cleveland Clinic Abu Dhabi. In het ziekenhuis wordt binnenkort een ic-afdeling geopend met 79 bedden.



Verpleegkundigen met een hbo-opleiding en ruime werkervaring kunnen zo'n 5000 euro netto per maand verdienen. Huisvesting wordt eveneens betaald.



Komend weekend vindt in Houten de 21e Emigratiebeurs plaats waar onder meer ziekenhuizen uit de hele wereld zich presenteren aan potentiële werknemers.





