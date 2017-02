Bestelbusje botst op boom Werkhoven, één gewonde

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 22:07 uur | update: 23:28 uur

De weg was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten. Foto: Peters Hotnews

WERKHOVEN - Op de Werkhovenseweg bij Werkhoven is zondagavond een bestelbusje tegen een boom gereden. De bestuurder is door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Het is onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Ook over de oorzaak is niets bekend.



De weg was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten.



