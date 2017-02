Politie zet video op Facebook van slingerend vrachtwagentje op A12

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 23:13 uur | update: 23:36 uur

De bestuurder reed slingerend over de snelweg. Foto: Politie Zeist, Facebook

ZEIST/DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De politie in Zeist heeft zondag een filmpje online gezet van een kleine vrachtauto die slingerend over de A12 rijdt. Daarbij is te zien dat de bestuurder van het voertuig zelfs een keer deels in de berm terechtkomt.



De man is vrijdag bij Driebergen van de weg gehaald, omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie. "Door de collega's is 112 gebeld vanwege het levensgevaarlijke rijgedrag", schrijft de politie op Facebook.



Na de aanhouding bleek al snel dat de man te veel had gedronken, vertelt de wijkagent. "Op het politiebureau bleek de bestuurder 240 ug/l te blazen op het ademanalyse-apparaat. Alcohol en verkeer gaan niet samen!"



