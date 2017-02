Gewonde bij verkeersongeluk op Hogeweg Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 6 februari 2017, 06:11 uur | update: 06:22 uur

Foto:

AMERSFOORT - Bij een botsing tussen twee auto's op de Amersfoortse Hogeweg is zondagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is in een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.



Het verkeersongeluk gebeurde rond 21.40 uur. De toedracht van de aanrijding wordt onderzocht.



Hoe ernstig de gewonde eraan toe was is niet bekend.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht