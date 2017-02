Bezoekersrecord voor tiende editie Gezondheidsbeurs

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: maandag 6 februari 2017, 06:23 uur | update: 07:08 uur

UTRECHT - De Nationale Gezondheidsbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs heeft afgelopen week 43.262 mensen naar de stad getrokken. Daarmee breekt het lifestyle-evenement een bezoekersrecord.



De tiende editie van het evenement telde 327 exposanten en dagelijks 123 presentaties over gezondheid, lichaam, geest en schoonheid. Volgens jaar wordt de beurs uitgebreid met de Organicbeurs over biologisch leven. Dit jaar was de Allergiebeurs al onderdeel.



Vorig jaar trok de Nationale Gezondheidsbeurs nog 38.729 bezoekers.



