Wijkbewoners willen aandacht voor verkeer in Ondiep

Archiefbeeld van een zwaar ongeluk op de Laan van Chartroise. Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - Bewoners van de Utrechtse Laan van Chartroise in de wijk Ondiep zijn een petitie gestart om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie. De afgelopen jaren waren er zeker acht zware ongevallen in de straat, waar onder meer fietsers en voetgangers bij betrokken waren.



De verkeersgroep van de wijk Ondiep ondersteunt de actie en wil dat de gemeente naar de bewoners luistert. "De afgelopen jaren zijn er veel ongelukken en bijna-ongelukken gebeurd", zegt woordvoerder Koen Warmink. "Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen, maar we vrezen dat het op een dag mis gaat. Voor het zover is willen bewoners dat de gemeente maatregelen neemt."



Het verkeer in Ondiep is al jaren een bron van ergernis en zorg. De verkeersgroep wil dat gemeente niet alleen de doorgaande Laan van Chartroise, maar ook de omringende straten aanpakt.



