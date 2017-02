Kruidvat roept drinkbekers met loslatende strips terug

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 6 februari 2017, 08:13 uur | update: 08:34 uur

Foto: Kruidvat

RENSWOUDE - Het Kruidvat haalt een antilekbeker uit de handel. Op de handvatten van de beker, die voor kleine kinderen is bedoeld, zitten sierstrips die los kunnen laten.



Het gevaar bestaat dat kinderen de strips in hun mond stoppen en stikken, zegt de drogisterijketen in Renswoude. Mensen die de beker al hebben gekocht kunnen hem naar de winkel brengen en krijgen dan hun geld terug.



Het gaat om de beker met de cijfers 8717333385101 onder de streepjescode.



