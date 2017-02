Wethouder Kemmerling (D66) verlaat stadsbestuur Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 09:15 uur | update: 10:01 uur

Foto: Gemeente Amersfoort

AMERSFOORT - D66-wethouder Yvonne Kemmerling van Amersfoort stapt op. Volgens een officiŽle mededeling van de Amersfoortse D66-fractie is ze te ziek om haar bestuurstaken te blijven uitvoeren. Volgens burgemeester Lucas Bolsius is het aan de partij om aan te geven wie haar moet opvolgen.



Kemmerling kondigde ruim twee weken geleden nog aan dat ze een korte periode ziek thuis zou blijven. D66-fractievoorzitter Bart Huydts zei toen tegen RTV Utrecht dat ze volgens artsen ongeveer twee weken nodig zou hebben om te herstellen. Hij was er vast van overtuigd dat ze terug zou keren.



In een officiŽle verklaring zegt Huydts nu: "Het is een verdrietige keuze. Ik kan alleen maar respect hebben voor de afweging die Yvonne heeft gemaakt in het belang van de stad Amersfoort. Wij hebben grote waardering voor alles wat zij als wethouder de afgelopen tijd tot stand heeft gebracht. Direct vanaf haar aantreden heeft zij met hart en ziel gewerkt aan de toekomst van onze stad."



Kemmerling was verantwoordelijk voor de portefeuilles economie, ruimtelijke ordening, citymarketing en toerisme, duurzaamheid, innovatie en stadshart. Ze kwam in 2015 naar Amersfoort als vervanger van Pim van den Berg, die voor D66 gedeputeerde van de provincie Utrecht werd. Eerder was ze wethouder in Soest en Maarssen.



