Miljoenste bezoeker Pop-O-Matic Tivoli groots gevierd

vrijdag 3 februari 2017, 09:43 uur | update: maandag 6 februari 2017, 09:50 uur

Foto: RTV Utrecht / Bennett van Fessem

UTRECHT - Pop-O-Matic heeft donderdagnacht een mijlpaal bereikt. Dankzij generaties klikkende beveiligers en turvende kassamedewerkers wist de organisatie dat de miljoenste bezoeker eraan zat te komen.



Sinds 1998 is Pop-O-Matic iedere donderdagavond in het Utrechtse nachtleven. Het feest vindt inmiddels al een paar jaar plaats in TivoliVredenburg.



Paul Nederveen alias DJ St. Paul is er al vanaf het begin bij. "Ik ben super blij, maar het is wel een beetje onwerkelijk dat je nu de miljoenste bezoeker hebt."



De organisatie koos ervoor om niet één iemand te belonen als miljoenste bezoeker. Daarom werd als verrassing rapper Sevn Alias aangekondigd als miljoenste bezoeker, zodat heel het publiek bediend werd door zijn optreden. Met zijn megahit 'Gass' zorgde hij voor een onvergetelijke avond.



