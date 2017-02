"Opgestapte wethouder Amersfoort functioneerde slecht"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 09:46 uur | update: 10:14 uur

AMERSFOORT - Het functioneren van wethouder Yvonne Kemmerling stond in Amersfoort al enige tijd ter discussie. Dat zeggen meerdere bronnen tegen RTV Utrecht. Kemmerling maakte maandagmorgen bekend dat ze haar bestuurstaken neerlegt om gezondheidsredenen.



D66-politica Kemmerling is volgens de bronnen van de regionale omroep onlangs nog door het college op de vingers getikt, omdat ze haar dossiers niet op orde had. Er zou te veel werk bij haar ambtenaren terecht zijn gekomen en collega-wethouders zouden regelmatig hebben moeten bijspringen. Het naderende vertrek van de wethouder zou bij haar ziekmelding twee weken geleden al bij de Amersfoortse gemeenteraadsfracties zijn aangekondigd.



D66-fractievoorzitter Bart Huydts zegt tegen RTV Utrecht dat het functioneren van Kemmerling voor D66 geen rol heeft gespeeld bij haar vertrek. Volgens de partij was Kemmerling "een krachtige bestuurder met ambitie". D66 zoekt binnen de partij naar een vervanger voor de vertrokken wethouder. Kemmerling was al een vervanger voor Pim van den Berg die in 2015 provinciebestuurder werd.



