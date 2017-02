Soesters mogen klagen over busvervoerder Syntus

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 10:15 uur | update: 10:17 uur

SOEST - De SP in Soest maakt zich zorgen over busvervoerder Syntus. De partij roept reizigers daarom op hun ervaringen te delen.



Minder goede verbindingen, langere reistijden, hogere reiskosten, vaker overstappen en minder bushaltes: een greep uit de klachten die de SP verwacht.



Ook wil de partij het horen als reizigers juist wel tevreden zijn met de nieuwe vervoerder.



Dinsdag gaan SP'ers flyeren in Soest. De klachten worden vervolgens verzameld in een 'zwartboek', dat wordt aangeboden aan de gemeente en de provincie.



PROBLEMEN

Syntus regelt sinds december op veel plekken in de provincie het busvervoer. Uit andere plaatsen klonk eerder ook al kritiek. Vorige maand zei de provincie nog dat een "verdere verbeterslag" nodig was.



Reacties van lezers Maar goed, de SP is fel tegen alle aanbestedingen. Die partij wil liever dat vriendjespolitiek en corruptie bepalen welk vriendje van de ambtenaren, van nu tot in de eeuwigheid het OV mag verzorgen. Daarmee zijn ze vooringenomen en niet in staat een geldige conclusie te trekken. Thomas uit Utrecht | 06-02-2017 11:26 uur Klagen bij Syntus heeft geen enkel nut. Je stuurt ze een mail en dan sturen zij jou een mail terug of je klacht nog steeds bestaat, zo niet dan moet je opnieuw een mail sturen. Stel je hier een vraag over krijg je mail terug of je vraag nog actueel is, zo ja dan opnieuw je vraag mailen. Syntus moet weg ze deugen niet. Johan uit Soestduinen | 06-02-2017 10:38 uur

