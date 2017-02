Brandweer druk met smeulende schoorsteen in De Hoef

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 10:39 uur | update: 10:43 uur

DE HOEF - In De Hoef is maandagochtend een schoorsteenbrandje uitgebroken bij een woning aan de Merelslag. De brandweer had moeite de boel te blussen.



Brandweermedewerkers gingen rond 9.00 uur met een hoogwerker omhoog, maar konden de brandhaard niet vinden.



Uiteindelijk moesten ze gaten in de vloer boren, pas toen kon de haard worden gedoofd.



