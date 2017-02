Slordige inbrekers zetten zichzelf in de spotlight

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 10:59 uur | update: 11:01 uur

Foto: ANP

BENSCHOP - Vier inbrekers in Benschop hebben zichzelf verraden.



De mannen waren zondagavond op zoek naar waardevolle spullen in een leegstand pand aan de Damweg. Ze gebruikten daarbij zaklampen en trokken zo de aandacht van een alerte getuige die de politie belde.



Agenten hielden buiten twee verdachten aan. Binnen vond een politiehond de andere twee mannen. De vier konden niet goed verklaren wat ze bij het pand te zoeken hadden en moesten mee naar het bureau.



De verdachten zijn twee IJsselsteiners (41 en 20), een 48-jarige Benschopper en een 43-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats.



