Museumstukken Dzjenghis Khan voor het eerst buiten China

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 11:12 uur | update: 11:18 uur

Standbeeld van Dzjenghis Khan in China. Foto: Fanghong, Wikipedia (Foto 1 van 2) Gouden zadel uit de tijd van Dzjenghis Khan. Foto: Nationaal Militair Museum (Foto 2 van 2) ‹ ›

SOESTERBERG - Het tijdperk van de legendarische krijgsheer Dzjenghis Khan herleven in Soesterberg. Het Nationaal Militair Museum opent binnenkort een tentoonstelling over zijn leven en de tijd waarin hij heerste.



Dzjenghis Khan was een Mongoolse veldheer die acht eeuwen geleden tussen MongoliŽ en de Donau grote delen van AziŽ en Europa veroverde. Zijn leger van 100.000 ruiters was berucht en gevreesd.



BUITEN CHINA

In Soesterberg komen dinsdag meer dan 200 museumstukken aan. De objecten zijn nooit eerder buiten China tentoongesteld. Ze geven inzicht in de manier waarop het Mongoolse wereldrijk tot stand kwam en hoe Dzjenghis zijn krijgsmacht en militaire vernieuwingen daarvoor inzette.



Van Dzjenghis zelf zijn geen spullen bewaard gebleven en ook zijn graf is nooit gevonden. In het NMM zijn vanaf 18 februari onder meer een stempel van zijn dochter te zien en een met goud bekleed zadel uit de tijd van de gewelddadige heerser. Ook toont het museum een zijden gewaad uit die periode, dat opmerkelijk gaaf is gebleven.



WERELDVEROVERAAR TE PAARD

Het Nationaal Militair Museum hanteert voor de internationale uitstraling de Engelse spelling en noemt de expositie 'Genghis Khan, wereldveroveraar te paard'.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht