Amersfoort verlengt tentoonstelling Belgenmonument

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 11:22 uur | update: 11:23 uur

Het Belgenmonument. Foto: Gemeente Amersfoort

AMERSFOORT - De tentoonstelling over het Belgenmonument in Amersfoort blijft tot en met 5 mei te zien. Volgens Archief Eemland is de expositie erg populair.



Sinds de opening in september hebben ruim vierhonderd mensen de tentoonstelling '100 jaar Belgenmonument, Metselen voor Vrede' bezocht. "Regelmatig mogen wij ook nakomelingen van militairen uit de Eerste Wereldoorlog en andere geÔnteresseerde Belgische bezoekers ontvangen."



De expositie, die gratis toegankelijk is, moet ervoor zorgen dat Amersfoorters meer te weten komen over de geschiedenis van de 20.000 Belgen die in de Eerste Wereldoorlog naar de Keistad vluchtten.



In mei start een nieuwe expositie bij het archief over het thema Eemkwartier.



