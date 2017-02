Record voor FC Utrecht na honderdste rode kaart

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 6 februari 2017, 11:24 uur | update: 11:25 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De rode kaart voor Andreas Ludwig, zondag tegen Heerenveen, was voor FC Utrecht de honderdste in de clubgeschiedenis. Geen enkele eredivisieploeg wist dat aantal nog te halen.



Ludwig kreeg rood omdat hij op het been van Martin Ødegaard stond.



In totaal vielen er deze speelronde zes rode kaarten. Dat is het hoogste aantal sinds het seizoen 2011/2012 volgens databureau Gracenote.



